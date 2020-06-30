РИАМО - 30 июн. На 116-м километре трассы М-4 «Дон» в Московской области прошли совместные учения по взаимодействию в нештатной ситуации Федерального дорожного агентства (ФДА), госкомпании «Автодор», управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Подмосковью и подрядных организаций, говорится в сообщении пресс-службы «Автодора».

«По легенде на старом направлении М-4 возникла угроза обрушения опоры моста через реку Оку возле Каширы. Специалистам необходимо, для обеспечения безопасности дорожного движения, перепустить транспортный поток по альтернативному маршруту за считанные минуты», - говорится в сообщении.

В рамках информационного взаимодействия мастер по содержанию передал в ГИБДД и оперативному дежурному сигнал о необходимости срочно перепустить движение. По цепочке информация передана в ФДА, ФКУ «Центравтомагистраль» и ГК «Автодор».

На дороге были выставлены дорожные знаки, предупреждающие водителей о временной организации движения. Сотрудники ГИБДД прибыли на место для перекрытия дороги и регулирования движения. На табло переменной информации на трассе было дано предупреждение о перекрытии и путях объезда.

На 105-й километр выехал экипаж аварийных комиссаров для оповещения автомобилистов. Кроме этого, для информирования были использованы: канал радиосвязи грузоперевозчиков, социальные сети, сайты всех дорожных структур и СМИ. Пользователи дорог получили информацию о перекрытии и угрозе обрушения менее чем за 20 минут.

Учения проходили в условиях реального движения, что позволило всем участникам тренировки отработать навыки эффективного взаимодействия. Специальная комиссия оценила готовность технических средств для обеспечения безопасности дорожного движения.