РИАМО - 30 июн. На территории парка Северного речного вокзала в рамках проведения работ по комплексному благоустройству и озеленению появится ручей, имитирующий Канал имени Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта столицы.

Ручей обустраивают вдоль набережной парка. Его общая длина составит около 400 метров.

«Это гидротехническое сооружение будет нести в себе не только эстетическую функцию, но и просветительскую. На нем планируется разместить уменьшенные копии существующих на канале шлюзов», - говорится в сообщении.

Посетители парка смогут посмотреть на модели шлюзов, оригиналы которых расположены на Канале имени Москвы, а также ощутить его масштабность.

Ручей разделят на пять фрагментов, учитывая большой поток туристов с багажом и посетителей парка. Первый участок ручья будет длиной более 30 метров. Второй будет 55-метровым, на нем планируется разместить уменьшенную копию шлюза «Дубна».

Протяженность третьего участка составит около 130 метров, его рассчитывают украсить двумя моделями шлюзов – «Темпы» и «Яхрома». Длина четвертого фрагмента будет 80 метров, здесь планируется обустроить образцы шлюзов «Деденево» и «Икша 1». Пятый участок канала будет длинной более 90 метров, на нем рассчитывают установить две копии шлюзов – «Икша 2» и «Тушино».

Все модели шлюзов будут расположены в таком же порядке, как и на самом канале.

Открыть парк для посетителей планируют уже в этом году.