РИАМО - 30 июн. На территории парка Северного речного вокзала в рамках проведения работ по комплексному благоустройству и озеленению появится ручей, имитирующий Канал имени Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта столицы.
Ручей обустраивают вдоль набережной парка. Его общая длина составит около 400 метров.
Посетители парка смогут посмотреть на модели шлюзов, оригиналы которых расположены на Канале имени Москвы, а также ощутить его масштабность.
Ручей разделят на пять фрагментов, учитывая большой поток туристов с багажом и посетителей парка. Первый участок ручья будет длиной более 30 метров. Второй будет 55-метровым, на нем планируется разместить уменьшенную копию шлюза «Дубна».
Протяженность третьего участка составит около 130 метров, его рассчитывают украсить двумя моделями шлюзов – «Темпы» и «Яхрома». Длина четвертого фрагмента будет 80 метров, здесь планируется обустроить образцы шлюзов «Деденево» и «Икша 1». Пятый участок канала будет длинной более 90 метров, на нем рассчитывают установить две копии шлюзов – «Икша 2» и «Тушино».
Все модели шлюзов будут расположены в таком же порядке, как и на самом канале.
Открыть парк для посетителей планируют уже в этом году.
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