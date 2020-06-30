РИАМО - 30 июн. Мосгорсуд рассмотрел жалобу адвоката бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова и сократил экс-министру срок заключения до 13 лет и 8 месяцев, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

Ранее его приговорили к 14 годам лишения свободы.

«Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Алексея Кузнецова и постановил исключить из осуждения по части 3 статьи 174.1 УК РФ (по фактам совершения двух сделок) квалифицирующий признак «лицом с использованием своего служебного положения», по данному эпизоду Кузнецову снижено наказание», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что окончательно Кузнецову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Участники организованной группы под руководством Алексея Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова приобрели путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям региона.

Кроме того, ими было совершено хищение денег со сделки именным бездокументарным акциям компании «Росвеб», которые принадлежали ОАО «Мособлтрастинвест». Еще в СК выявили совершенную фигурантами растрату средств бюджета Подмосковья на сумму более 3,8 миллиарда рублей. Итоговая сумма ущерба от вышеуказанных действий превысила 14 миллиардов рублей.