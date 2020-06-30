Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о новых ослаблениях карантинных мер, введенных из-за коронавируса. С 1 июля в Подмосковье возобновят обычную работу загсы и спортивные секции, а с 6 июля в полном объеме откроются детские сады. Подробнее – в материале РИАМО.

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Загсы без записи

Уже с 1 июля в стандартном режиме заработают Загсы Подмосковья. Теперь они снова будут принимать граждан без предварительной записи. То есть для того, чтобы подать заявление, например, на заключение брака, парам не придется заранее записываться на конкретное время.

Спортивные секции

сайт администрации городского округа Балашиха

Также с 1 июля разрешена работа секций в спортивных объектах. Жители Московской области всех возрастов смогут возобновить занятия. Ранее с июля в регионе разрешили тренировки воспитанников спортивных организаций.

Кроме того, с 1 июля в Подмосковье смогут открыться фитнесы и ФОКи, но при условии загрузки не более чем на 25%, а также разрешаются спортивные мероприятия с числом участников не более 50 человек.

Для учреждений спорта действует новые стандарты, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать повторного всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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Детские сады

С понедельника, 6 июля, в обычном режиме начнут работу детские сады Подмосковья. По словам Андрея Воробьева, жители региона очень этого ждут. Ранее в области действовали дежурные группы для детей, чьи родители продолжали работать в условиях пандемии, но с началом снятия ограничений мест стало не хватать.

Детские сады также должны соблюдать новые стандарты по обеспечению безопасности. В детских учреждениях необходимо регулярно проводить уборку и дезинфекцию, на входе измерять температуру, а работники и педагоги должны пройти обязательное тестирование на коронавирус.

Кроме того, с 15 июля стартуют смены в детских оздоровительных лагерях. При этом условия отдыха детей будут строго контролироваться.

Масочный режим и запрет на массовые мероприятия в регионе пока продолжают действовать.

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