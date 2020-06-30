РИАМО - 30 июн. Все сервисы оплаты парковки в столице уже работают в штатном режиме и стабильно, сообщается в Twitter-аккаунте московского паркинга.

Ранее в связи с проведением профилактических работ временно была ограничена возможность оплатить парковку.

«В настоящий момент все сервисы оплаты парковки работают стабильно. Профилактические работы завершены, работоспособность системы восстановлена», - говорится в сообщении.

Пока система не работала, штрафы за неоплату парковки в мегаполисе не выписывались.

По всем вопросам о работе парковок можно обращаться в единый контакт-центр по телефону: 8 495 539 54 54 или 3210 с мобильного.