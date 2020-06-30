РИАМО - 30 июн. Подмосковные автокинотеатры продолжат свою работу в июле, фильмы будут показывать на парковках торговых центров в Балашихе и Пушкине, в парках в Дмитрове, Сергиевом Посаде, Одинцове и Егорьевске, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

В Чехове посмотреть кино можно на парковке Дворца спорта «Олимпийский», а в Истре – на парковке МВК «Новый Иерусалим».

«Все кинопоказы бесплатные для зрителей и начинаются в одно время – в 21:45», - говорится в сообщении.

В афише «Кинопаркинга» есть премьеры российского кинопроката и полюбившиеся ленты прошлых лет, в том числе зарубежные. Их отобрали по запросам зрителей Московской области. Расписание работы автокинотеатров на июль доступно уже сейчас.

Проект «Кинопаркинг» стартовал в Московской области 11 июня. За две недели его работы в 11 городах Подмосковья в кино на парковках торговых центров и в парках побывали почти 3 тысячи автомобилей со зрителями.

Как работают автокинотеатры в Московском регионе>>