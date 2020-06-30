РИАМО - 30 июн. В детских садах Подмосковья после отмены режима дежурных групп всем детям с утра будут измерять температуру тела, а также все педагоги сдадут тесты на коронавирус, сообщает региональный оперативный штаб по ситуации с Covid-2019.
С 6 июля в регионе отменяется режим дежурных групп. Детские сады откроют для всех детей.
Таким образом, детские сады будут открыты в соответствии с принятым стандартом. В группах будут проводить регулярную уборку и дезинфекцию.
Детские сады работают в режиме дежурных групп до 6 июля из-за ситуации с коронавирусом.
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Текстовая трансляция
30 ИЮНЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Количество новых случаев коронавируса в Москве сократилось за неделю на 31%. Уже пятый день число новых случаев в городе не превышает раннеапрельские показатели.
- За сутки в России зарегистрировали 6 693 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 301 больных. В Москве - 745.
- Еще 918 пациентов выздоровели за последние сутки в Подмосковье после коронавируса. За все время от коронавируса выздоровели больше 35 240 пациентов в Подмосковье.
- В Москве от коронавируса вылечились еще 2295 пациентов. Всего Москве выздоровели уже 150 397 человек.
- В Москве скончались 35 человек с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3796 пациентов
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