РИАМО - 30 июн. В детских садах Подмосковья после отмены режима дежурных групп всем детям с утра будут измерять температуру тела, а также все педагоги сдадут тесты на коронавирус, сообщает региональный оперативный штаб по ситуации с Covid-2019.

С 6 июля в регионе отменяется режим дежурных групп. Детские сады откроют для всех детей.

«Чтобы отдать ребенка в детский сад нужна медицинская справка. В детсад будет приглашен медработник, который осмотрит ребенка и выдаст справку. Идти в поликлинику не нужно», - отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Таким образом, детские сады будут открыты в соответствии с принятым стандартом. В группах будут проводить регулярную уборку и дезинфекцию.

Детские сады работают в режиме дежурных групп до 6 июля из-за ситуации с коронавирусом.

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Текстовая трансляция

30 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Количество новых случаев коронавируса в Москве сократилось за неделю на 31%. Уже пятый день число новых случаев в городе не превышает раннеапрельские показатели.

- За сутки в России зарегистрировали 6 693 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 301 больных. В Москве - 745.

- Еще 918 пациентов выздоровели за последние сутки в Подмосковье после коронавируса. За все время от коронавируса выздоровели больше 35 240 пациентов в Подмосковье.

- В Москве от коронавируса вылечились еще 2295 пациентов. Всего Москве выздоровели уже 150 397 человек.

- В Москве скончались 35 человек с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3796 пациентов