РИАМО - 1 июл. В среду в Подмосковье снимают ограничения на работу отделений ЗАГС и спортивных центров.

В частности, могут вернуться к работе спортивные объекты, проводящие тематические мероприятия, однако количество их участников ограничено 50 людьми. Также со среды могут работать организации, где проводятся тренировки воспитанников спортивных организаций.

Спортивные организации, в том числе фитнес-центры, могут работать с максимальной загрузкой в 25% от единовременной пропускной способности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что в регионе снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией.

«Мы смотрим, что происходит в других странах, и держим ухо востро, задача - не допустить второй вспышки. Просим жителей максимально себя беречь, особенно людей старшего возраста», - подчеркивал Воробьев.

В регионе все еще действует запрет на проведение массовых мероприятий, жители обязаны носить защитную маску в людных местах.

Следующее смягчение «антикоронавирусного» режима в Подмосковье произойдет 6 июля, когда в регионе полноценно заработают детские сады.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

30 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В Подмосковье начнут проводить спортивные соревнования без участия зрителей. Также откроют фитнес‑центры, но с ограничениями по загрузке.

- Летние читальные залы начнут работать в парках Подмосковья со 2 июля. Также снимаются ограничения на работу библиотек.

- Свою деятельность со 2 июля могут возобновить зоопарки, этнопарки, океанариумы, зверинцы. Для этого они должны направить уведомление о готовности в комитет по туризму Подмосковья,

- Прогулки и занятия спортом без ограничений разрешат в Подмосковье с 1 июля.

- Детские сады в Подмосковье откроются 6 июля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Количество новых случаев коронавируса в Москве сократилось за неделю на 31%. Уже пятый день число новых случаев в городе не превышает раннеапрельские показатели.

- За сутки в России зарегистрировали 6 693 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 301 больных. В Москве - 745.

- Еще 918 пациентов выздоровели за последние сутки в Подмосковье после коронавируса. За все время от коронавируса выздоровели больше 35 240 пациентов в Подмосковье.

- В Москве от коронавируса вылечились еще 2295 пациентов. Всего Москве выздоровели уже 150 397 человек.

- В Москве скончались 35 человек с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3796 пациентов