РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 июн. Свыше 1 тонны продуктов приобрели за два дня посетители летнего гастрономического фестиваля в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Летний гастрономический марафон «Красногорская трапеза» начал работу 29 июня у Никольского храма в микрорайоне Павшинская пойма. С 1 июля он переедет на площадку в микрорайоне Чернево-2.

«За два дня работы посетители фестиваля приобрели в общей сложности более тонны фермерской и монастырской продукции. По многочисленным просьбам жителей центральной части Красногорска, фестиваль продолжится на площадке по адресу: улица Ленина, 38Б в микрорайоне Чернево-2», - говорится в сообщении.

Свои товары посетителям предлагают более 30 производителей - монастыри и приходы региона, а также фермеры и сельходпредприятия Подмосковья, Адыгеи, Алтая, Серпухова, Саратовской, Костромской, Тамбовской и Тульской областей.

«Сыроделы привезли на фестиваль около тонны разных сортов сыра, всего более 150 наименований. Кроме того, здесь можно приобрести свежую выпечку, копченые морепродукты, расписные шкатулки, изделия из льна, предметы быта и игрушки», - добавляется в материале.

Мероприятие проводится с соблюдением всех мер безопасности: продавцы обеспечены индивидуальными средствами защиты, дважды в день им измеряется температура тела, нанесена разметка для дистанции между покупателями. Санитарные нормы также соблюдены.

«Красногорская трапеза» ждет посетителей до 5 июля», - заключается в сообщении.