РИАМО - 1 июл. В среду у россиян будет последняя возможность проголосовать по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, сделать это можно с 08:00 до 20:00 на избирательном участке.

Плебисцит стартовал 25 июня. В этот день в стране открылись «классические» избирательные участки и пункты голосования на улице. Кроме того, с 25 по 30 июня прошло голосование в дистанционном электронном формате. Эксперимент провели в Москве и Нижегородской области. Также гражданам доступно голосование на дому.

Поправки к Конституции разработали с целью улучшения жизни россиян. В марте депутаты Госдумы приняли закон о поправках, после данный закон одобрили Совет Федерации и региональные парламенты. Затем документ подписал президент России Владимир Путин, также законность поправок подтвердил Конституционный суд. Последний этап – общероссийское голосование, в ходе которого россияне могут высказаться за или против принятия пакета поправок к главному закону страны.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию планировали провести 22 апреля, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции его пришлось перенести на среду. Этот день в стране объявлен выходным.

Ранее Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Конституцию обновят только в том случае, если граждане поддержат поправки.

«Обновленный текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке», - отмечал Путин, обращаясь к россиянам.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>