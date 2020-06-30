РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 июн. Завод «Бецема» в подмосковном Красногорске планирует выпускать подметально-вакуумную машину на электрическом двигателе, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Красногорский машиностроительный завод «Бецема» планирует к выпуску компактную подметально-вакуумную машину БЦМ-450Э на электродвигателе. Аналог автомобиля на дизельном топливе хорошо зарекомендовал себя на улицах Красногорска, Уфы и Севастополя», - говорится в сообщении.

Одна из машин находится в эксплуатации МБУ «Красногорская городская служба» с 2019 года. Она предназначена для уборки городских территорий там, где ограничена нагрузка на дорожное покрытие – например, на брусчатке и плитке, а также на прибордюрных зонах.

«Преимущества данной машины - маневренность, у нее в качестве опции имеется задняя подруливающая ось, то есть она практически разворачивается на месте. Кроме того, у машины мощная сила всасывания и сертификат по тонкой пыли, то есть она ее не производит. Наша модель более тихая по сравнению с аналогами», – сообщил заместитель генерального директора по продажам машиностроительного завода «Бецема» Эдуард Эльфенбайн.

Машина при оснащении зимним оборудованием может убирать снег и обрабатывать дорожное плотно противогололедными реагентами.

«В настоящее время на заводе в производстве находится еще три подметально-вакуумные машины. Аналог машины на электродвигателе планируется презентовать уже в августе», - заключается в материале.