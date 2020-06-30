РИАМО - 30 июн. Почти весь июль с 10:15 до 14:15 не будет движения между станциями Курская и Дмитровская второго Московского центрального диаметра в обе стороны, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Изменения будут действовать со 2 по 3, с 6 по 10, с 13 по 17, с 20 по 24, с 27 по 31 июля.

«В дневное время электрички будут курсировать по укороченным маршрутам. По выходным дням до 18:25 поезда будут следовать с увеличенными интервалами», -говорится в сообщении.

Информация об изменениях в расписании есть на железнодорожных станциях и остановочных пунктах.