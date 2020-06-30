РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в краже велосипеда с площадки торгового центра, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 5 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 50-летней жительницы о том, что неизвестный совершил хищение велосипеда с площадки торгового центра, расположенного на улице Ленинградской. Общая сумма материального ущерба составила более 13 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска 5 отдела полиции УМВД был установлен и задержан ранее неоднократно судимый 22-летний местный житель, у которого был изъят похищенный велосипед. В отношении подозреваемого следователем Следственного Управления УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража»», - говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.