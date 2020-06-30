РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 июн. В городском округе Мытищи за последние сутки выявили 21 новый случай коронавирусной инфекции, всего в округе зафиксировали 1 833 подтвержденных случая заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Московской области за минувшие сутки выявили 301 новый случай коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 57 570 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 887 человек. Выздоровели и выписались 35 240 человек. В городском округе Мытищи выявили 1 833 инфицированных», - говорится в сообщении.

30 июня количество подтвержденных случаев коронавируса в округе составляло 1 812.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30. Всем жителям региона нужно обязательно носить медицинские маски в общественных местах.

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Текстовая трансляция

30 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Количество новых случаев коронавируса в Москве сократилось за неделю на 31%. Уже пятый день число новых случаев в городе не превышает раннеапрельские показатели.

- За сутки в России зарегистрировали 6 693 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 301 больных. В Москве - 745.

- Еще 918 пациентов выздоровели за последние сутки в Подмосковье после коронавируса. За все время от коронавируса выздоровели больше 35 240 пациентов в Подмосковье.

- В Москве от коронавируса вылечились еще 2295 пациентов. Всего Москве выздоровели уже 150 397 человек.

- В Москве скончались 35 человек с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3796 пациентов