РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июн. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров за работу в период пандемии и вручил добровольцам почетные грамоты и памятные медали, среди награжденных был и руководитель Балашихинского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Алексей Егоров, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Волонтеров наградили грамотами и медалями «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе», учрежденными распоряжением президента РФ Владимира Путина.

«Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил лучших подмосковных волонтеров за работу в период пандемии коронавируса. Он наградил руководителя Балашихинского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Алексея Егорова почетной грамотой и памятной медалью», - говорится в сообщении.

Губернатор наградил почетными грамотами и памятными знаками 350 человек.

В период режима самоизоляции волонтеры доставляли продуктовые наборы и лекарства одиноким и пожилым людям, помогали сходить в магазин за продуктами, собирали комплекты средств индивидуальной защиты, оказывали поддержку многодетным семьям и малообеспеченным жителям.

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Текстовая трансляция

30 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Количество новых случаев коронавируса в Москве сократилось за неделю на 31%. Уже пятый день число новых случаев в городе не превышает раннеапрельские показатели.

- За сутки в России зарегистрировали 6 693 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 301 больных. В Москве - 745.

- Еще 918 пациентов выздоровели за последние сутки в Подмосковье после коронавируса. За все время от коронавируса выздоровели больше 35 240 пациентов в Подмосковье.

- В Москве от коронавируса вылечились еще 2295 пациентов. Всего Москве выздоровели уже 150 397 человек.

- В Москве скончались 35 человек с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3796 пациентов