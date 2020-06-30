РИАМО - 30 июн. В программу капитального ремонта в Московской области включено свыше 2 тысяч домов, в основном ремонтные работы будут проводиться на жестких кровлях и навесных фасадах, сообщил журналистам гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов региона Валерий Николов.

«В этом году у нас план состоит в основном из работ, которые можно делать в осенне-зимний период. Это ремонт жестких кровель и навесных фасадов. Большая часть работ по инженерным системам, по мягким кровлям запланирована на 2022-2023 годы», - добавил Николов.

В этом году капитальный ремонт будет проводиться почти в 2,2 тысячах жилых домов, что позволит улучшить жилищные условия более 150 тысяч семей.

В 2020-2022 годах запланировано отремонтировать свыше 9 тысяч домов на общую сумму более 60 миллиардов рублей.