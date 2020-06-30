РИАМО - 30 июн. 1 июля парковка в Москве будет бесплатной, оставить автомобиль без оплаты можно будет на любой улице города, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

«Просим автомобилистов быть внимательными и оставлять машину только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать помехи пешеходам и другим участникам дорожного движения», - говорится в сообщении.

Бесплатно припарковаться можно будет даже там, где действует повышенный тариф - 380 рублей в час.

Исключение - парковки со шлагбаумом. Они будут работать в платном режиме по действующим тарифам.

При возникновении вопросов консультацию можно получить по телефонам горячей линии: 8 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного телефона.