РИАМО - 30 июн. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Серпухова, подозреваемого в краже электросамоката от входа в магазин, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

Сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан житель Серпухова 1975 года рождения», - говорится в сообщении.

Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.