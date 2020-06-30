РИАМО - 30 июн. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Серпухова, подозреваемого в краже электросамоката от входа в магазин, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.
Сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан житель Серпухова 1975 года рождения», - говорится в сообщении.
Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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