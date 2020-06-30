РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. В подмосковном Подольске на трассе А-107 образовалась пробка длиной свыше трех километров во вторник днем, следует из сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса, на трассе А-107 образовалась пробка длиной свыше трех километров. Движение затруднено от съезда с Симферопольского шоссе до поворота на Дорожную улицу. Средняя скорость движения составляет 10 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Кирова, проспекте Ленина, Большой Серпуховской, Комсомольской, Варшавском шоссе и других.