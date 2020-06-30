РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. В подмосковном Подольске старт турниров Подольской федерации футбола (ПФФ) запланировали на 18-19 июля, большого футбола - на 3 августа, сообщается в группе «Футбол в Подольске» в соцсети «ВКонтакте».

С 1 июля в Подмосковье заработают спортивные объекты. Им разрешат проводить мероприятия с количеством участников не более 50 человек без зрителей. Подольская федерация футбола построила план возобновления чемпионатов таким образом, чтобы у команд было время на проведение тренировок, так как соревновательная нагрузка без тренировочного процесса может привести к травмам и проблемам со здоровьем.

«В игровом формате 6 на 6 и 8 на 8 старт турниров планируется на 18-19 июля, в большом футболе – на 3 августа. Президент ПФФ Юрий Поляков после встречи в режиме онлайн с руководителями комитетов федерации 17 июня провел переговоры с тремя спортивными площадками в Подольске: СК «Труд», стадион «Зенит» и стадион «Планета», о возобновлении чемпионатов и тренировочного процесса», - говорится в сообщении.

В результате переговоров все руководители стадионов готовы к эффективному взаимодействию и переговорам с руководителями команд федерации по организации тренировочного процесса.

Команды ПФФ могут забронировать стадионы, позвонив по следующим телефонам. Стадион «Планета» - Олег Потайнов 8 (963) 712-05-66, «Зенит» – Валерий Волков 8 (903) 521-07-16, «Труд» – Сергей Дундуков 8 (916) 012-86-19. При звонке нужно обязательно сообщить, что бронируют поле для команды ПФФ.