РИАМО - 30 июн. На подъездах многоквартирных домов появились объявления с QR-кодом, сканирование кода перенаправляет на интерактивную карту плановых отключений горячей воды, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

На карте можно в режиме онлайн увидеть сроки отключения воды в каждом доме. Горячую воду фактически начнут отключать в Подмосковье со 2 июля.

«На плановые отключения горячего водоснабжения до 1 июля был установлен запрет, кроме работ, связанных с предотвращением аварийных ситуаций или ликвидацией технологических нарушений», - отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Перенос плановых отключений был необходим из-за эпидемиологической ситуацией в регионе, связанной с распространением коронавируса.

Отключения горячей воды фактически будут производиться в период со 2 июля по 31 августа и не более чем на 14 календарных дней. Во время отключений пройдут профилактические и ремонтные работы, обследования, наладка теплового оборудования, замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, систем отопления.

Это позволит избежать технологических нарушений, которые могут вызвать отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения в зимний период.