РИАМО - 30 июн. На подъездах многоквартирных домов появились объявления с QR-кодом, сканирование кода перенаправляет на интерактивную карту плановых отключений горячей воды, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.
На карте можно в режиме онлайн увидеть сроки отключения воды в каждом доме. Горячую воду фактически начнут отключать в Подмосковье со 2 июля.
Перенос плановых отключений был необходим из-за эпидемиологической ситуацией в регионе, связанной с распространением коронавируса.
Отключения горячей воды фактически будут производиться в период со 2 июля по 31 августа и не более чем на 14 календарных дней. Во время отключений пройдут профилактические и ремонтные работы, обследования, наладка теплового оборудования, замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, систем отопления.
Это позволит избежать технологических нарушений, которые могут вызвать отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения в зимний период.
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