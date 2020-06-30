РИАМО - 30 июн. С июля в Едином платежном документе в Московской области появятся строки для вноса на капитальный ремонт жилого дома, ранее начисление взносов было прекращено в связи с коронавирусной инфекцией, сообщил журналистам генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Подмосковья Валерий Николов.

«Первые строки со взносом за капитальный ремонт появятся в Едином платежном документе за июль 2020 года. Кроме того, до 1 января 2021 года мы не будем взыскивать штрафы и пени. А претензионно-исковая работа по взысканию долгов начнется с 1 августа 2020 года», - сказал Николов.

Ранее МособлЕИРЦ с 31 марта прекратил начислять взносы на капитальный ремонт в связи с распространением коронавирусной инфекцией.