РИАМО - 30 июн. Мэр столицы Сергей Собянин во вторник принял участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России, он проголосовал в электронном формате, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.
Также градоначальник ознакомился с работой Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием. В период голосования штаб располагается в двух помещениях в Цифровом деловом пространстве и бизнес-центре «Демидов».
Наблюдение за трансляцией с мест голосования осуществляют 238 операторов видеоцентра Общественного штаба. В колл-центре штаба трудятся 20 человек.
Также в видеоцентре есть группа разбора. Она проводит анализ и оценку поступающей информации о нарушениях в ходе голосования
По состоянию на 14:00 понедельника, явка на электронное голосование в столице превысила 91,4%.
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