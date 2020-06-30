РИАМО - 30 июн. Москва и Башкортостан во вторник в Уфе на Международном форуме урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии» подписали соглашение о туристическом сотрудничестве, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Москвы.

«Подписанный сегодня документ — важный шаг для укрепления наших партнерских отношений и расширения сотрудничества в туристической сфере. Обмен опытом и совместные проекты принесут пользу обоим регионам», — отметила заммэра – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Сотрудничество позволит жителям Москвы познакомиться с природными ресурсами Башкирии. Также это поможет поддержать детско-образовательный туризм: отправить детей из Башкирии на экскурсию в Москву.

Соглашение предусматривает, что стороны будут содействовать развитию детского, молодежного и семейного туризма, обмениваться календарем деловых и событийных мероприятий и развивать сотрудничество между организациями туриндустрии, в том числе реализующими образовательные программы.

Кроме того, будут разработаны специальные туристические маршруты с посещением Республики Башкортостан и Москвы. Для этого планируется проведение ознакомительных туров для турагентов и туроператоров.