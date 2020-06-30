РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июн. За минувшие сутки в подмосковных Люберцах выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии в округе зарегистрировано 1 915 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по борьбе с Covid-19.

«В Люберцах выявили за сутки 13 случаев коронавируса. Всего в округе 1 915 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки выявили три новых случая инфицирования коронавирусом, всего в округе зафиксировано 305 случаев заражения. В Дзержинском выявили один новый случай Covid-19, общее число заражений в округе достигло 522.

301 случай заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего в Московской области выявлено 57 570 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 887 заболевших. Выздоровели и выписались 35 240 человек.

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Текстовая трансляция

30 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Количество новых случаев коронавируса в Москве сократилось за неделю на 31%. Уже пятый день число новых случаев в городе не превышает раннеапрельские показатели.

- За сутки в России зарегистрировали 6 693 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 301 больных. В Москве - 745.

- Еще 918 пациентов выздоровели за последние сутки в Подмосковье после коронавируса. За все время от коронавируса выздоровели больше 35 240 пациентов в Подмосковье.

- В Москве от коронавируса вылечились еще 2295 пациентов. Всего Москве выздоровели уже 150 397 человек.

- В Москве скончались 35 человек с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3796 пациентов