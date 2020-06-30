РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. В подмосковном Подольске столкнулись два легковых автомобиля, в результате аварии пострадал 10-летний ребенок на заднем пассажирском сидении, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

В Подольске 26 июня в 18:07 на Красногвардейском бульваре, 44В произошло ДТП. Водитель, управляя автомашиной ВАЗ-2114, двигаясь по Красногвардейскому бульвару в сторону улицы Юбилейная, при повороте налево не убедился в безопасности маневра, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Volkswagen, который двигался со стороны улицы 43-й Армии во встречном направлении прямо по своей полосе.

«В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля ВАЗ-2114, который в момент столкновения находился на заднем пассажирском сидении справа и был пристегнут штатным ремнем безопасности. В результате ДТП 10-летний пассажир получил ушибленную рану лба, ребенку назначено амбулаторное лечение», - говорится в сообщении.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Госавтоинспекция обратилась ко всем участникам дорожного движения и попросила их быть внимательными и не пренебрегать правилами дорожного движения. Это поможет сохранит множество жизней, так как простые действия могут существенно повысить безопасность.