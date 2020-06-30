РИАМО - 30 июн. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в краже велосипеда из квартиры в Орехово-Зуеве, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции 39-летний местный житель», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.