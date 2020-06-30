РИАМО - 30 июн. В Подмосковье объявили аукцион на выполнение капитального ремонта дороги общего пользования в Можайском городском округе, завершить ремонт планируют в этом году, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Опубликована закупка на капитальный ремонт дороги в Можайском городском округе», - сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу Григоровка».

Ремонт дороги осуществляют в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируют за счет средств бюджета Московской области и бюджета Можайского городского округа.