РИАМО - 30 июн. В рамках горячей телефонной линии представители управления Росреестра по Московской области 2 июля ответят на вопросы граждан, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

«Горячая телефонная линия состоится 2 июля 2020 года с 11:00 до 13:00 часов. Ждем ваших звонков по телефону: 8 (499) 148-92-70», - говорится в сообщении.

По телефону жителям расскажут о банкротстве, нарушении арбитражным управляющим порядка раскрытия информации на сайте ЕФРСБ, нарушении по предоставлению отчета кредиторам должника и другом.