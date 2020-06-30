РИАМО - 30 июн. В подмосковном Реутове 327 жителей, потерявших работу в период пандемии Covid-19, получают повышенное пособие с региональными надбавками, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Жители Реутова, имеющие статус безработных, продолжат получать повышенное пособие в июле и августе в рамках дополнительных мер социальной поддержки населения. Кроме того, семьям, в которых оба родителя потеряли работу в период пандемии, будут начислены выплаты по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка до конца летнего периода», - говорится в сообщении.

Как заявил накануне в своем телеобращении к россиянам президент РФ Владимир Путин, он поручил оказать дополнительную поддержку семьям с детьми.

«При начислении «детской» выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет в июле будет действовать тот же порядок, что и при выплате за прошлый месяц. Жителям, которые уже получили помощь от государства в июне, в июле выплату начислят автоматически», - говорится в сообщении.

Жители городского округа могут задать вопрос о порядке начисления «детских» выплат и об особенностях заполнения заявления на портале госуслуг по телефонам управления Пенсионного фонда Реутова: +7 (495) 528-43-84, +7 (495) 528-43-75, +7 (495) 528-55-72, +7 (495) 791-81-36, +7 (495) 528-92-83.

Дополнительную информацию по вопросам оформления статуса безработного, а также по поводу сроков и порядка начисления пособий, можно получить по телефонам центра занятости: +7 (495) 521-80-98, +7 (495) 529-37-47, +7 (929) 929-14-18, +7 (929) 929-28-72, +7 (929) 929-40-47, а также написав обращение на электронную почту balashiha.czn@mosreg.ru.