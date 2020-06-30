РИАМО - 30 июн. Рабочие заканчивают ремонтные работы по расширению действующих мощностей завода «Московская кофейня на паяхъ» в Рузском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В настоящее время ведутся работы по внутренней отделке нового помещения, разводке коммуникаций и установке ультрасовременного и высокопроизводительного оборудования по производству сублимированного кофе, которое позволяет максимально сохранить вкус и аромат напитка», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Строительная готовность объекта составляет порядка 70%. Сейчас завод производит в год 2,4 тысячи тонн сублимированного и 1,2 тысячи тонн жареного кофе. После реконструкции планируется производить 6 тысяч тонн сублимированного кофе, цикория и кофейно-цикорных смесей в год.

Объем инвестиций составит 5,1 миллиарда рублей. Уже в проект вложено более 3,6 миллиарда рублей.

ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» первое предприятие полного цикла «от плантации до конечного потребителя» по производству растворимого сублимированного кофе не только в России, но и в мире.