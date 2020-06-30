РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 июн. С 6 по 10 июля в ночное время будет перекрыто движение автотранспорта в районе улицы Долгорукого в поселке Загорянский Щелкова, сотрудники РДЖ произведут замену устройств ограждений переезда, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

«Сотрудники РЖД будут производить на данном переезде работы в ночное время, поэтому жителям необходимо заранее выбирать пути объезда», - говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать с 6 по 10 июля в период с 23:00 до 05:00.