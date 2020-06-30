РИАМО - 30 июн. На избирательном участке в подмосковном Жуковском проголосовал по поправкам в Конституцию России Герой РФ, заслуженный летчик-испытатель СССР, полковник Анатолий Квочур.

Он отметил важность участия в данном голосовании для всех россиян.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил жителям региона о важности участия в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию. В Подмосковье насчитывается 5,8 миллиона избирателей, для участия в голосовании в регионе открыли более 4 тысяч «классических» участков и свыше 2 тысяч площадок на открытом воздухе.