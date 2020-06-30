РИАМО - 30 июн. Построен правый перегонный тоннель оборотных тупиков за станцией «Деловой центр» Калининско-Солнцевской линии метро, трасса тоннеля прошла на глубине от 20 до 54 метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Завершена проходка правого перегонного тоннеля протяженностью 1142 метра от площадки около гостиницы «Украина» до площадки перед станцией метро «Деловой центр» Калининско-Солнцевской линии. Работы велись с помощью тоннелепроходческого комплекса LOVAТ по имени «Ольга»», - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Трасса тоннеля прошла под Краснопресненской набережной и руслом Москвы-реки, территориями Международного выставочного центра и Бадаевского пивоваренного завода с обилием инженерных коммуникаций, а также под действующей Филевской линией метро.

Строительство тоннеля позволит обеспечить бесперебойное движение поездов на Калининско-Солнцевской линии между станциями «Парк Победы» и «Деловой центр» и полноценный оборот подвижного состава Солнцевского радиуса.

В августе 2018 года состоялся запуск нового участка Калининско-Солнцевской линии метро протяженностью 15,3 километра с семью станциями: «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка». Единовременный ввод участка такой протяженности является рекордом для московского метростроения.