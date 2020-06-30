РИАМО - 30 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отменил карантин по бешенству животных на территории деревни Мальцы городского округа Чехов, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Подмосковья.

«Отменить с даты подписания настоящего постановления (29 июня - ред.) ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 26 марта 2020 года <…>, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Мальцы городского округа Чехов», - говорится в документе.

Также благополучными признаны территории от западной границы села Мелихово до южной границы деревни Попово, далее до южной границы деревни Баранцево и далее до западной границы села Мелихово.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин сообщил, что в 2019 году было привито около 469 тысяч домашних животных, а в этом году, несмотря на пандемию, планируется привить 500 тысяч питомцев.

Бешенство является смертельно опасным заболеванием. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.