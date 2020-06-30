РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поможет решить проблемы с асфальтированием вертолетной площадки, сносом бесхозного здания и ремонтом склада в Подольской городской больнице №2.

В рамках реализации проекта «Здоровое будущее» политической партии «Единая Россия» Максимович и заместитель главы администрации Александр Скобенников с рабочим визитом посетили ГБУЗ Московской области «Подольская городская больница №2». Во встрече принял участие главный врач медицинского учреждения Дмитрий Зыков, который указал на ряд проблем, требующий отдельного внимания.

«На территории больницы установили вертолетную площадку, которую необходимо заасфальтировать по периметру. В больнице есть ожоговое отделение, куда привозят пациентов со всей Московской области. Экстренная воздушная транспортировка учреждению крайне необходима. На территории учреждения расположено бесхозное здание, которое начали строить и бросили в 90-е годы двадцатого столетия. Его необходимо снести», – написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Отдельная постройка, которая эксплуатируется в качестве пункта хранения различных медицинских приспособлений, в том числе кислородных баллонов, в срочном порядке нуждается в ремонте. Крыша здания с годами приходит в ненадлежащий вид. Также встал вопрос о территориальном делении земельного участка, на котором расположены больничные корпуса. Все обозначенные проблемы Максимович принял к сведению и взял под личный контроль.