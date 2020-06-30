РИАМО – 30 июн. Валовый сбор озимых и яровых культур в России в этом году может превысить средние показатели за последние пять лет, сообщил во вторник научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Если суммировать все знания, которые представили агрометеорологи, можно говорить о том, что в нашей стране прогноз валового сбора зерна выглядит вполне оптимистично. А именно - валовой сбор и озимых, и яровых культур в целом будет несколько выше среднего значения за предшествующее пятилетие», - сказал Вильфанд в ходе пресс-конференции в формате онлайн.

Вильфанд отметил, что в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском федеральных округах условия для завершения вегетации и последующей уборки озимых культур будут благоприятны.

Вильфанд также напомнил, что последние пять лет в России выдались очень урожайными.