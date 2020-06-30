РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 июн. Начальника отдела новой техники АО «Метровагонмаш» в городском округе Мытищи наградили за изучение английского языка на предприятии, сообщается в Instagram-аккаунте АО «Метровагонмаш».

«С февраля 2018 года на заводе «Метровагонмаш» стартовал проект изучения английского языка. Многие из руководящего состава с удовольствием присоединились к изучению и показывают отличные результаты из года в год», - говорится в сообщении.

Наградили начальника отдела новой техники Наталью Бойко за участие в проекте «Английский язык» на предприятии «Метровагонмаш» и лучший результат за первое полугодие - процент прохождения курса составил 65%.

Представители предприятия рады полезным достижениям руководящего состава и желают еще больше результатов и наград.