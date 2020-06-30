РИАМО - 30 июн. Следователи организовали проверку по факту разлива нефтепродуктов в Химкинском водохранилище, в результате которого произошла массовая гибель рыбы и птиц, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

В Бутаковском заливе Химкинского водохранилища произошел разлив нефтепродуктов. В настоящее время пятно локализовано, проводятся работы по обработке загрязнения сорбентами.

«Следователи выехали на место происшествия, будет проведен осмотр береговой территории, осуществляется сбор первичной информации. В рамках проводимой проверки следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, причастных к загрязнению водохранилища. Также будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего», - говорится в сообщении.

По данным Росводресурсов, превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде составило более 1 тысячи раз. Зафиксирована гибель водных биологических ресурсов (рыбы) и птиц.

По предварительной информации, источником загрязнения мог стать коллектор ливневой канализации. В настоящее время специалисты МУП «Химводосток» обследуют сооружение. В ходе проверки будут установлены предприятия, причастные к сбросам отходов и неочищенных стоков в ливневый коллектор. Их привлекут к административной ответственности.