РИАМО - 30 июн. Администрация Богородского городского округа Московской области сдает в аренду нежилое помещение для коммерческого использования площадью 375,8 квадратных метров, оно находится в городе Старая Купавна, на проезде Текстильщиков, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объект аукциона находится на 1 этаже и включает в себя 13 помещений функционально и технологически связанных между собой, что прекрасно подойдет под размещение офиса», - говорится в сообщении.

Аукцион состоится 21 июля 2020 года. С победителем аукциона заключат договор аренды на 5 лет.

Стартовая величина годовой арендной платы составляет 1 миллион 245 тысяч рублей. В помещении можно будет разместить коммерческий объект.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 июля на Электронной торговой площадке.