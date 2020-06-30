РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. Работа котельной на улице Садовая Подольска будет приостановлена на время профилактического ремонта со 2 по 3 июля, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Сообщаем, что котельная на улице Садовая, дом 11 со 2 по 3 июля будет остановлена на профилактический ремонт в межотопительный период. Горячая вода потребителям подаваться не будет», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.