РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 июн. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили один новый случай Covid-19, говорится в сообщении Московского областного оперштаба.

«В Подмосковье за сутки выявлено 301 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 2813 (+1)», - говорится в сообщении.

Всего в Московской области зафиксировано 57570 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 887 заболевших. Выздоровел и выписался 35240 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

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Текстовая трансляция

30 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Количество новых случаев коронавируса в Москве сократилось за неделю на 31%. Уже пятый день число новых случаев в городе не превышает раннеапрельские показатели.

- За сутки в России зарегистрировали 6 693 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 301 больных. В Москве - 745.

- Еще 918 пациентов выздоровели за последние сутки в Подмосковье после коронавируса. За все время от коронавируса выздоровели больше 35 240 пациентов в Подмосковье.

- В Москве от коронавируса вылечились еще 2295 пациентов. Всего Москве выздоровели уже 150 397 человек.

- В Москве скончались 35 человек с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3796 пациентов