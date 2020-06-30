РИАМО - 30 июн. Возгорание произошло в квартире дома поселка Демихово городского округ Орехово-Зуево, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 10:39 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Орехово-Зуево, поселок Демихово, улица Заводская, дом 18», - говорится в сообщении.

Возгорание ликвидировали в 12:23. В результате происшествия никто не пострадал.

Для ликвидации пожара привлекали две единицы техники и семь человек.

За минувшие сутки в Московской области произошло 47 пожаров.