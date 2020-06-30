РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июн. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают в Люберцах 74-летнего Валерия Рокашкова, который пропал в поселке Мирный 29 июня, сообщается на официальном форуме отряда.

«Пропал Рокашков Валерий Яковлевич, 74 года. 29 июня 2020 года пропал на Новорязанском шоссе в районе поселка Мирный», - говорится в сообщении.

Рост пропавшего - 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы седые. Был одет в синюю с серыми полосками футболку, синие джинсы, черные классические ботинки, синюю кепку.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.