РИАМО - 30 июн. За последнее время в Пушкинском округе ликвидировали 11 незаконных свалок и навалов мусора, еще два собственника захламленных земель дали гарантию, что вывезут мусор в ближайшее время, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Навалы мусора, зафиксированные на землях неразграниченной собственности, устраняются в течение суток.

«По данным рейтинга-50 за первый квартал нынешнего года Пушкинский округ находился в «красной зоне». Набранные темпы ликвидации свалок позволяют надеяться, что ситуация вскоре изменится к лучшему», - говорится в сообщении.

Рейтинг-50 – это рейтинг эффективности работы муниципальных образований Подмосковья, сформированный на основании ряда целевых показателей. Новая версия рейтинга появится в первой декаде июля.