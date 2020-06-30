РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 июн. В Домодедове за сутки выявили четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число заболевших с начала эпидемии в округе составляет 1 702 человека, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили еще 301 случай заболевания коронавирусом.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 57 570 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 887 человек. Выздоровели и выписались 35 240 человек. Выявленные случаи по городским округам: <...> Домодедово - 1702», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

30 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Количество новых случаев коронавируса в Москве сократилось за неделю на 31%. Уже пятый день число новых случаев в городе не превышает раннеапрельские показатели.

- За сутки в России зарегистрировали 6 693 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 301 больных. В Москве - 745.

- Еще 918 пациентов выздоровели за последние сутки в Подмосковье после коронавируса. За все время от коронавируса выздоровели больше 35 240 пациентов в Подмосковье.

- В Москве от коронавируса вылечились еще 2295 пациентов. Всего Москве выздоровели уже 150 397 человек.

- В Москве скончались 35 человек с коронавирусом.Общее число жертс Covid-19 в столице составило 3796 пациентов