РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июн. В подмосковных Люберцах 1 июля открывается пляжная зона, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В городском округе Люберцы с 1 июля открывается пляжная зона. Пляжная зона у воды в городском округе Люберцы находится в Парке культуры и отдыха »Наташинские пруды«», - говорится в сообщении.

На пляже будет соблюдаться санитарный режим, а именно: нанесена разметка социальной дистанции, проводится дезинфекция шезлонгов после каждого использования, масочный режим персонала, дезинфекция туалетов, санитарная обработка раздевалок и душевых не реже 1 раза в день, продажа средств индивидуальной защиты, организация пунктов общественного питания, расстановка пляжного оборудования с соблюдением социальной дистанции.

В Московской области готовы к открытию готовы 149 пляжных территорий и зон отдыха у воды, из них 105 муниципальных, 44 частных.