РИАМО - 30 июн. Станцию «Пыхтино» Калининско-Солнцевской линии оформят в авиационной тематике – от преодоления земного притяжения к прорыву к сверхзвуковых скоростям, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

На потолке станции установят светильники в виде турбин самолета, а над эскалатором будет «парить» модель Ту-144. Станция расположена на территории поселения Внуковского Новомосковского округа.

«В микрорайоне, примыкающем к «Пыхтино», улицы названы в честь советских летчиков и авиаконструкторов, и это подтолкнуло архитекторов к выбору основной темы оформления станции», - отметил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Длина платформы составит 163 метра, из-за сложного рельефа одна путевая стена будет глухой – на ней разместится хронологическая лента с чертежами советских самолетов - от винтовых АНТ-3 до сверхзвукового Ту-160, а другая стена будет иметь панорамное остекление.

Благодаря станции «Пыхтино» улучшится транспортное обслуживание москвичей, проживающих вдоль Боровского и Киевского шоссе.