РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. В городском округе Подольск за минувшие сутки выявили 11 новых случаев коронавируса, с начала пандемии число инфицированных в округе достигло 3 656, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявлен 301 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

«В Подольске выявили 11 новых случаев заболевания Covid‑19. Всего в округе зафиксировано 3 656 заболевших», - говорится в сообщении.

Всего в Московской области выявлено 57 570 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 887 заболевших. Выздоровели и выписались 35 240 человек.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором.