РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июн. Доноры подмосковного Подольска на станции переливания сдали 46 литров крови за прошедшую неделю, сообщается в группе «ГБУЗ Московской области «ПСПК» в соцсети «ВКонтакте».

«На Подольской станции переливания крови с 22 по 26 июня приняли участие в сдаче крови 90 человек, 12 из которых сдали кровь впервые. В результате было заготовлено 46 литров цельной крови. У 14 доноров был осуществлен забор и заготовлено 8,5 литра плазмы, у одного донора осуществлен забор тромбоцитов», - говорится в сообщении.

Сотрудники медучреждения поблагодарили доноров за неравнодушие и призвали горожан к сдаче крови.